در آستانه هفته دفاع مقدس؛

رونمایی از ۲۵ کتاب در زمینه دفاع مقدس در بوشهر

در آستانه سالروز تجاوز رژیم بعث به ایران و هفته دفاع مقدس، از ۲۵ کتاب در زمینه دفاع مقدس آثار نویسندگان استان بوشهر رونمایی شد.