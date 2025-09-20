در آستانه هفته دفاع مقدس؛
رونمایی از ۲۵ کتاب در زمینه دفاع مقدس در بوشهر
در آستانه سالروز تجاوز رژیم بعث به ایران و هفته دفاع مقدس، از ۲۵ کتاب در زمینه دفاع مقدس آثار نویسندگان استان بوشهر رونمایی شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در جمع مسئولان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، فرماندهان نظامی، نویسندگان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان گفت: هشت سال دفاع مقدس یک فراز بلند و بزرگ تاریخ ایران و اسلام است که مردم ایران با توکل بر خدا و اهل بیت در برابر غرب و شرق که میخواستند انقلاب را از بین ببرند و ایران را تجزیه کنند، ایستادند و توانستند جهان را که در آستانه تحول جدید بود تحت تأثیر قرار دهند.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: ما در جنگ هزینههای انسانی فراوانی دادیم، جوانان بسیاری شهید شدند و خسارتهایی به کشور وارد شد، اما این هزینهها سرمایهای شد برای قدرت و اقتدار ایران که همه مدیون شهدا، رزمندگان مردم است.
او با اشاره به اینکه ایران اسلامی توانست با حداقل امکانات و بالاترین روحیه به پیروزی برسد و این یک معجزه است، اضافه کرد: آثار دفاع مقدس باید حفظ شود؛ و این آثار نهتنها تجهیزات رزمی یا لباسهای شهیدان است؛ بلکه در کنار اینها باید آن روحیه و مکتبی که موجب چنین میدان رفتن و دفاع از دین و میهن شد نیز حفظ و نشر شود.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان این که دفاع مقدس تحول عظیمی در تاریخ ایران، منطقه و جهان ایجاد کرد، گفت: حفظ آثار مادی و معنوی دفاع مقدس و نشر هنرمندانۀ آن بسیار مؤثر است؛ کارهای خوبی شده و در کنار رونمایی ارزشمند کتابهایی در این زمینه، نیاز است که آثار تصویری و شنیداری نیز ساخته و پخش شود تا مدرسهای آموزشی از آموزههای دفاع مقدس باشد و بیشتر به جامعه بهویژه به جوانان و نوجوانان معرفی شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر هم گفت: هزار و ۶۰۰ برنامه برای هفته دفاع مقدس در استان بوشهر پیشبینی شده است.
سرهنگ علیرضا غریبی افزود: غبارروبی مزار شهدا، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، شب خاطره، آیین گرامیداشت شهید سید حسن نصرالله، فرماندهان دفاع مقدس، جبهه مقاومت و بازگویی دفاع مقدس ۱۲ روزه تحملیی در گلزار شهدای بوشهر و همچنین برنامههای فرهنگی و ورزشی از مهمترین برنامههای این هفته در استان بوشهر است.
در این آیین از ۲۵ کتاب در زمینه دفاع مقدس رونمایی و از نویسندگان و گردآورندگان آن تجلیل شد.