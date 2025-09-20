مدیر عامل آبفای کشور گفت: دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع رفع تنش آبی دارد و با مدیریت منابع تلاش بر این است مردم با کمبود آب مواجه نشوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،هاشم امینی در جریان بازدید از پروژه خط انتقال آب سد قوش‌قیه (سد لیلان چای) به شهر‌های ملکان، لیلان و روستا‌های مسیر با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در منطقه اظهار داشت:یکی از دغدغه‌های جدی ما موضوع آب زرینه‌رود است که کاهش آب سد، مصارف شهر‌های مسیر را تحت تاثیر قرار داده و باید با اجرای پروژه‌های آبرسانی پایدار این مشکلات برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه پروژه‌های آبرسانی نباید به هیچ عنوان متوقف شوند گفت: این پروژه با هدف انتقال پایدار آب آشامیدنی از سد قوش‌قیه (سد لیلان) به مناطق تحت پوشش اجرا می‌شود و به عنوان یکی از طرح‌های مهم زیرساختی استان در دستور کار قرار دارد.

ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی هم در این بازدید با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه گفت: با بهره‌برداری از این طرح، مشکل آبرسانی به شهر‌ها و روستا‌های مسیر از جمله غرب ملکان و بخشی از مناطق تحت پوشش لیلان برطرف خواهد شد.

وی افزود: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تامین منابع مالی مورد نیاز، از اولویت‌های مدیریت استان برای پیشرفت سریع این پروژه است و در این راستا تعامل بسیار خوبی وجود دارد.