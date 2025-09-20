پخش زنده
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام و بعثه مقام معظم رهبری به منظور ترویج فرهنگ رضوی در عرصه بین الملل، همکاری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی بنیاد، در دیدار مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا علیهالسلام با معاون بینالملل بعثه مقام معظم رهبری، دربارۀ زمینههای توسعه فعالیتهای مشترک فرهنگی و هنری در عرصه بین الملل، بحث و تبادل نظر شد.
در این نشست، موضوعاتی همچون شناسایی خادمان فرهنگی و هنری فرهنگ رضوی در حوزه بینالملل، شناسایی تشکلها و نهادهای مردمی فعال در این عرصه، ایجاد ارتباط میان جشنوارههای بینالمللی بنیاد و هنرمندان کشورهای اسلامی و همچنین صادرات محصولات و تولیدات بنیاد، بهعنوان محورهای اصلی همکاری مطرح شد.
فرشید فلاح لاله زاری، مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا علیهالسلام در این دیدار تأکید کرد: گسترش فرهنگ رضوی در عرصه بینالملل نیازمند همافزایی و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای حوزوی و مردمی است.
وی خواستار همکاری دو مجموعه در زمینۀ ترویج فرهنگ و سیره رضوی در سطح بین الملل با اولویت کشورهای اسلامی شد.
حجت الاسلام منصور میراحمدی معاون بینالملل بعثه مقام معظم رهبری نیز در این دیدار با تاکید بر لزوم بهره گیری از آموزههای رضوی بر همکاری مشترک با بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام تاکید کرد.