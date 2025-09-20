امروز: -
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۹- ۱۵:۳۶
خبرهای مرتبط

بارش باران و احتمال جاری شدن سیلاب در مازندران

آغاز فصل پاییز با بارش برف و باران در آذربایجان‌غربی

پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی؛ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

افزایش سرعت وزش باد تا اواسط هفته در خراسان جنوبی

پیش‌بینی وزش باد و تلاطم دریا در استان بوشهر

وزش باد و غبار محلی برای قم

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، هواشناسی ، بارش باران
