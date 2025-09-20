معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: محور دزفول به شوشتر برای تکمیل به ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رسول کریمی‌نژاد افزود: تکمیل پروژه چهارخطه محور شوشتر – دزفول به‌عنوان یکی از شریان‌های اصلی شمال‌شرق استان ضروری است چرا که به دلیل انتقال بار، مسافر، محصولات کشاورزی و مصالح معدنی، اهمیت راهبردی دارد و تکمیل آن موجب ارتقای ایمنی و بهبود حمل‌ونقل در منطقه خواهد شد.

وی ادامه داد: این محور پرتردد با توجه به حجم عملیات و وجود پل‌های بزرگ برای تکمیل نهایی حداقل به ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که پیگیری‌های لازم برای تأمین آن درحال انجام است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اینکه طول کل محور شوشتر – دزفول ۴۵ کیلومتر است که تاکنون ۲۰ کیلومتر آن چهارخطه شده است، بیان کرد: در حال حاضر، ۱۳ کیلومتر دیگر از سمت دزفول با اعتبار ۲۶۰ میلیارد تومان در دست اجراست. این پروژه با پیشرفت ۳۰ درصدی، ظرف یک‌سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

کریمی‌نژاد خاطر نشان کرد: ۱۲ کیلومتر باقی‌مانده از مسیر به‌همراه احداث پل ۱۰۰ متری سیاه‌منصور با مجموع برآورد ۳۰۰ میلیارد تومان، در مرحله تشریفات مناقصه قرار دارد و پیمانکار آن طی روز‌های آینده انتخاب می‌شود.