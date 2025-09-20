پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت : ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به احداث طرح های عمرانی دادگستری استان اختصاص یافت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در حاشیه جلسه شورای معاونین رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به تشریح سفر کاری خود به تهران و دیدار با ریاست قوه قضاییه و مسئولان عالی قوه پرداخت و گفت: در دیدار با ریاست قوه قضاییه عملکرد و تلاشهای همکاران منعکس و وی نیز ضمن تقدیر، تشکر و خدا قوت، بر اجرا و پشبرد برنامهها و نیز تقویت کادر قضایی در استان با جدیت تاکید کرد.
ناصر عتباتی به حضور خود در کمیسیون نقل و انتقالات قضات و نتایج آن پرداخت و گفت: در مرکز استان طی ۱۹ جلسه ۱۴۸ پیشنهاد مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که ۹۳ مورد نهایی و در کمیسیون نقل و انتقالات قوه قضاییه مطرح و در نهایت با تلاش و اقناع در این جلسه ۴ ساعته، تقریباً صد در صد درخواستها مورد موافقت قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: با توجه به قبولی درخواست نقل و انتقالات همکاران و قطعیت آنها لازم است از همین امروز تا صدور ابلاغ با همکاری که قصد تصدی سمت آن را دارند تعامل و اقدام به تبادل تجربیات و اطلاعات کنند تا کار خود را با تسلط بیشتری آغاز کند.
عتباتی بیان کرد: در این سفر کاری در نشستهایی جداگانه که با معاون اول، معاون منابع انسانی، معاون راهبردی، رئیس دیوان عالی کشور، معاونت مالی قوه قضاییه و وزیر دادگستری داشتیم مشکلات دستگاه قضایی استان منعکس و دستورات لازم اخذ شد که از جمله این دستورات میتوان به تامین اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی عملیات احداث فاز اول مجتمع قضایی ۱۷ هزار متری مرکز استان و آغاز اقدامات لازم برای بتن ریزی بخش توسعه ۱۰ هزار متری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بود.
وی تاکید کرد با توجه به تخصیص اعتبار لازم باید احداث پروژههای عمرانی دادگستری استان با سرعت و جدیت پیگیری شود تا در زمان متعارف به پایان برسند.