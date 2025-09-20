به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عثمان سالاری در نشست با جمعی از کشاورزان در خانه کشاورز تایباد اظهار کرد: هم اکنون آب تعدادی از چاه‌های کشاورزی دشت‌های تایباد برای استفاده صنعتی به معادن سنگان خواف منتقل می‌شود که این امر، غیرقانونی به شمار می‌آید.

وی افزود: دشت‌های شهرستان تایباد بر اساس طبقه بندی شرکت آب منطقه‌ای، در دسته ممنوعه قرار می‌گیرد و انتقال آب از این دشت به نقطه‌ای دیگر مجاز نیست.

نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حجم آب انتقالی از دشت‌های تایباد می‌تواند در بخش‌های مختلف این شهرستان از جمله کشاورزی، کشت گلخانه‌ای و فضای سبز مصرف شود و پیگیر توقف این فرایند هستیم.

سالاری با اشاره به طرح‌های آبخیزداری بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات جاری بخش کشاورزی کشور، اجرای طرح‌های آبخیزداری است و در تایباد به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی خراسان رضوی، نزولات آسمانی بدون طرح‌های مناسب هدر می‌رود.

وی تصریح کرد: بارش‌های جوی و رواناب‌ها در سایه نبود سازه‌های ذخیره‌ای و ابنیه آبخیزداری در این شهرستان مرزی به راحتی از کشور خارج می‌شود و کشاورزان از آن بهره‌ای نمی‌برند.

نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مشکلات قطعی برق چاه‌موتور‌های کشاورزی به یک دغدغه برای فعالان این عرصه تبدیل شده است و پیگیری خواهیم کرد تا در زمان مورد نیاز، همچون فصل برداشت زعفران، برق این چاه‌ها قطع نشود.

سالاری خاطرنشان کرد: آبادی‌های مرزی در تایباد و تربت جام که اراضی آنها زیر کشت محصولات مختلف قرار دارد، با موافقت مرزبانی فراجا احیا خواهند شد و مسیر‌های ارتباطی و بین مزارع این مناطق با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای احداث می‌شود.

سیدمرتضی حسینی القادری رئیس خانه کشاورز تایباد نیز گفت: کشاورزی و زراعت محور اصلی اشتغال در منطقه است و هر گونه اختلال در این حوزه می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری شود.

وی خواستار توجه دولت به کشاورزی شد و افزود: کاهش صدور پروانه‌های بهره برداری از آب و قطعی‌های مکرر برق، تهدیدی جدی برای فعالیت‌های کشاورزی شده است.

رئیس خانه کشاورز تایباد ادامه داد: در سطح جهانی، قیمت گندم ۷۴ درصد افزایش پیدا کرد، اما قیمت خرید گندم در داخل کشور بین ۳۳ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ این اختلاف انگیزه کشاورزان را پایین می‌آورد و کشاورزان خواستار تعیین قیمت‌های مصوب و تضمین خرید از سوی دولت هستند.

حسینی القادری با اشاره به مشکلات بخش دامداری بیان کرد: کاهش تولید جو و خوراک دام، تامین نهاده‌های دامداران را با مشکل مواجه کرده که می‌تواند باعث کاهش تولید گوشت و شیر شود.