تصادف بین پژو ۴۰۵ و نیسان در محور بلبان‌آباد- دهگلان دو کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان دهگلان از وقوع سانحه رانندگی در محور بلبان‌آباد دهگلان خبر داد.

خالد زندی اظهار کرد: ساعت ۱۰:۲۲ صبح روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، گزارش برخورد دو خودروی پژو ۴۰۵ و نیسان در ۳ کیلومتری این محور به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد.

بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید جعفری بلبان‌آباد به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از تثبیت صحنه و انجام اقدامات اولیه، یک مصدوم را رهاسازی و به بیمارستان شهدای دهگلان منتقل کردند.

همچنین دو مصدوم دیگر توسط نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال یافتند.

یک مصدوم قبل از رسیدن امداد هوایی جان باخت و یک مصدوم دیگر هم ساعاتی قبل در بیمارستان دار فانی را وداع گفت.