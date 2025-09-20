پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزشوپرورش استان یزد در آستانه بازگشایی مدارس با اعلام آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: امسال ۳۵۰ هزار دانشآموز در استان یزد راهی مدرسه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان بهابادی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: تاکنون ۲۶۷ هزار جلد کتاب درسی میان دانشآموزان توزیع شده است. وی با اشاره به ویژهبرنامههای مهر و بازگشایی مدارس گفت: دیدار دانشآموزان و فرهنگیان با نماینده ولیفقیه در استان، جشن جوانهها در ۳۰ شهریور، جشن شکوفهها در ۳۱ شهریور، جشن مهر و مقاومت در اول مهر، اقامه نخستین نماز جماعت سال تحصیلی، جشن مهر و مهارت، جشن مهر و مهرورزی، حضور در نماز جمعه، زنگ بیداری با محوریت دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه، جشن عاطفهها، سرود همگانی «به رسم مهر»، زنگ مهر اولیا، جشن غنچهها و یادواره شهدای دانشآموز و فرهنگی از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان یزد با اشاره به برنامههای تقویتی این اداره کل در حوزههای آموزشی و پرورشی تصریح کرد: اجرای طرح «توانا»، دورههای آموزش ضمن خدمت، آموزش مفاهیم قرآن کریم، تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش نیروی انسانی و راهاندازی کانون فرهنگی و هنری ویژه دانشآموزان استثنایی از جمله طرحهایی است که در سال تحصیلی جدید دنبال خواهد شد.