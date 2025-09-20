پخش زنده
امروز: -
حوادث رانندگی در جادههای استان سمنان در هفتهای که گذشت ۲ کشته و ۷۴ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، واژگونی لیفان در کیلومتر ۱۴ محور دامغان به شاهرود ۳ مصدوم ، انحراف و برخورد با نیوجرسی پیکان وانت در کیلومتر ۱۲ محور ایوانکی - گرمسار یک مصدوم ، تصادف پراید و پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۸ محور میامی - سبزوار یک مصدوم ، انحراف از جاده و سقوط از پل هایما در کیلومتر ۲۶ محور آرادان - سرخه ۵ مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۸ محور فولادمحله - دامغان ۲ مصدوم ، تصادف پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱ محور میامی - سبزوار یک مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۰ محور میامی به سبزوار ۳ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۵۹ محور سرخه به آرادان ۲ مصدوم ، تصادف پژو پارس و پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۳۳ محور دامغان به دیباج ۳ مصدوم ، برخورد با نیوجرسی پراید در کیلومتر ۷۶ محور دامغان به سمنان ۵ مصدوم ، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۱ فولادمحله به دامغان ۴ مصدوم ، برخورد با کوه پراید در کیلومتر ۸۷ محور دامغان به سمنان ۵ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۷۰ محور سمنان به دامغان یک کشته و ۴ مصدوم ، انحراف از جاده پراید در کیلومتر ۱۰ محور دامغان به چشمه علی ۲ مصدوم ، برخورد با تیر برق پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲ محور آرادان به سرخه ۵ مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۸ محور آرادان به سرخه ۵ مصدوم ، تصادف اتوبوس و تریلی در کیلومتر ۱۰ محور آرادان به گرمسار یک کشته و یک مصدوم ، واژگونی ۲۰۶ SD در کیلومتر ۳۱ محور میامی به شاهرود ۴ مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۷ محور آرادان به سرخه یک مصدوم ، سقوط از پل سمند در کیلومتر ۱۷ محور آرادان به گرمسار ۳ مصدوم ، برخورد با گاردریل پراید در کیلومتر ۴۹ محور سرخه به آرادان ۴مصدوم ، واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۲۰ محور شریف آباد به ایوانکی ۶ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۹۱ محور دامغان به سمنان ۴ مصدوم بر جای گذاشت.