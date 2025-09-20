نخستین دفتر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای غیرانتفاعی کشور در دانشگاه شمال آمل افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین دفتر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای غیرانتفاعی کشور با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه شمال آمل افتتاح شد.
این دفتر همزمان با نشست مشترک اعضای هیأت امنا، هیأت مؤسس، هیأت علمی و استادان دانشگاه شمال آمل و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم راهاندازی شد.
حسین رنجبر رئیس دانشگاه شمال، هدف از راهاندازی این دفتر را ساماندهی فرآیندهای اداری، رسیدگی دقیق و عادلانه به پروندهها، و ایجاد بستر شفاف برای اجرای ضوابط آموزشی و پژوهشی عنوان کرد.
وی با تأکید بر صیانت از حقوق اعضای هیأت علمی و پیشگیری از تخلفات احتمالی افزود: استقرار این دفتر در دانشگاه شمال، موجب تسهیل دسترسی، تسریع روند پیگیریها و ارتقای نظم و انضباط سازمانی خواهد شد.
رنجبر همچنین راهاندازی این دفتر را گامی مؤثر در راستای تحقق چشمانداز دانشگاه حکمتبنیان و تمدنساز دانست و گفت: این اقدام زمینهساز افزایش اعتماد، عدالت حرفهای و تقویت سلامت اداری در محیط دانشگاهی است.
به گفته رئیس دانشگاه شمال، ترکیب اعضای این دفتر شامل پنج نفر است: سه عضو اصلی شامل رئیس، دبیر و نایبرئیس، و دو عضو علیالبدل که با این ترکیب، هیأت رسمیت پیدا میکند.