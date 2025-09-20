پخش زنده
روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش، اعلام کرد: سال تحصیلی مدارس در کیش با جشنهای جوانهها و شکوفهها آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی مدارس با حضور مسئولان منطقه آزاد کیش، سهشنبه اول مهر ساعت ۸:۳۰ صبح در دبستان مولوی برگزار خواهد شد.
دو آیین ویژه دانشآموزان ورودی مقاطع تحصیلی نیز در این روز تدارک دیده شده است.
جشن جوانهها ویژه دانشآموزان پایه هفتم، فردا یکشنبه سی ام شهریور در مدرسه رازی از ساعت ۹:۳۰ صبح و دیگر مدارس متوسطه اول برگزار میشود.
جشن شکوفهها ویژه دانشآموزان پایه اول ابتدایی، دوشنبه سی و یکم شهریور ساعت ۹ صبح در مدرسه شهید فکوری پایگاه پدافند هوایی کیش و همزمان در مدارس ابتدایی دوره اول برپا میشود.
روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش اعلام کرد: ایجاد شور و نشاط، آشنایی دانشآموزان با محیط آموزشی و آغاز پر انرژی سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان از اهداف برگزاری مراسم های بازگشایی مدارس است.