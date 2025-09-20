بهگزارش خبرگزاری صداوسیم مرکز بوشهر
، ارسلان زارع با همراهی معاون عمرانی استاندار، فرماندار تنگستان و مدیران دستگاههای اجرایی از طرحهای بخش دلوار شهرستان تنگستان بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحها و چگونگی روند اجرای آنها قرار گرفت.
استاندار بوشهر در پایان این بازدید اظهار کرد: طبق روال هفتگی که از طرحهای عمرانی و طرحهای اقتصادی شهرستانها بازدید میکنیم، امروز از طرحهای عمرانی بخش دلوار در شهرستان تنگستان بازدید و روند اجرای طرحها و آخرین وضعیت آنها بررسی شد.
وی افزود: نخستین بازدید ما از طرحهای نهضت مدرسهسازی در شهر دلوار بود که طرح مورد بازدید و سایر طرحها مدرسهسازی، پیشرفت فیزیکی مطلوبی دارند و چالشی برای تکمیل آنها طبق برنامه نداریم.
زارع با اشاره به بازدید از مجتمع فرهنگی هنری شهر دلوار افزود: این مجتمع، یک طرح عمرانی نیمه تمام راکد است که مورد بازدید قرار گرفت و برآورد شد که بیش از ۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است که امیدوارم در ماههای آتی و تا سال آینده، با تامین اعتبار مورد نیاز، پیمانکار انتخاب و شاهد اجرای این طرح ارزشمند باشیم.
استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه طرحهای نیمهتمام اولویت دار و مورد مطالبه مردم را تا پایان دولت به بهرهبرداری میرسانیم تصریح کرد: محور مواصلاتی و بزرگراه دیر به بوشهر از دیگر طرحهای مورد بازدید بود که با توجه به اهمیت طرح، برای تامین اعتبار و تکمیل آن، توان خود را به کار میگیریم.
زارع اضافه کرد: این مسیر از محورهای حادثهخیز استان است و بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، قطعات ۱۱ و ۱۲ در اولویت تکمیل قرار دارند.
وی اظهار کرد: پیشبینی شده تا برای دسترسی روستائیان ساحلی تنگستان و بنادر ساحلی، ۳ تقاطع در محور ایجاد شود که بخشی از ترافیک محور موجود جاده ساحلی نیز کاهش مییابد.
استاندار بوشهر در ادامه افزود: امروز اجرای آسفالت قطعات اول و دوم، حدفاصل دلوار - باشی به طول تقریبی ۸ کیلومتر و با اعتبار ۹۵ میلیارد تومان آغاز شد و تا آبانماه به بهره برداری خواهد رسید.