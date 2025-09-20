به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و همزمان با سومین سالگرد شهادت شهید امنیت شهید اجاقی مسئولان سپاه و گروه‌های جهادی با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و همزمان با سومین سالگرد شهادت شهید امنیت شهید اجاقی مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا، فرمانده سپاه ناحیه کلیبر به همراه جمعی از اعضای گروه جهادی شهید اجاقی با خانواده این شهید والامقام دیدار کردند.

در دیدار مسئولان سپاه و گروه‌های جهادی با خانواده شهید اجاقی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید اجاقی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه او در عرصه خدمت‌رسانی و تامین امنیت مردم قدردانی شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا در این دیدار با تاکید بر تداوم راه شهدا گفت: مسیر جهادی شهید اجاقی الگویی روشن برای همه فعالان عرصه خدمت‌رسانی و بسیج سازندگی است.