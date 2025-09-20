مأموران پلیس آگاهی جویبار موفق شدند ۱۴ تن چوب جنگلی قاچاق را از یک کارگاه توقیف کنند که ارزش آن ۳۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ عبداله اکبری فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت: در پی دریافت گزارش از منابع مخبرین مبنی بر دپوی چوبهای جنگلی در یک کارگاه، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات نامحسوس و احراز صحت گزارش، با هماهنگی قضایی و همراهی کارشناسان منابع طبیعی به محل اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان، ۱۴ تن چوب جنگلی قاچاق را به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان کشف کردند.
فرمانده انتظامی جویبار با اشاره به تحویل چوبهای کشفشده به اداره منابع طبیعی، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد.