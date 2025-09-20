معاون امور اقتصادی استاندار کردستان گفت:۶۷ طرح مجوز بی نام در کردستان آماده ارائه به سرمایه گذار است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دبیرخانه این طرح از این ظرفیت استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ازهاری، در شصت و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان گفت: بخش خصوصی باید کمک حال دولت باشد چرا که منابع دولتی پاسخگوی نیاز جامعه نیست و دولت نیز موظف به تسهیل گری فعالیت بخش خصوصی است.

ازهای با اشاره به اینکه کردستان دارای سرمایه گذاران متعددی است اما باید طرح توجیهی ارائه شود تا تخصص و دانش سرمایه گذار مشهود باشد افزود: در صورت داشتن طرح توجیهی دستگاه‌ها موظفند ظرف ۱۰ روز مجوز لازم را به متقاضی ارائه دهند.

معاون امور اقتصادی استاندار کردستان رسیدگی به موضوع کشاورزی، توجه به خواست کشاورزان و بررسی مشکلات این حوزه، پیگیری شهرک صنوف آلاینده سنندج را نیز مورد تاکید قرار داد و خواستار بررسی کارشناسانه این موارد شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کردستان نیز در این جلسه گفت: اقتصاد امروز بیش ازهر زمانی نیازمند اعتماد سازی بین سرمایه‌گذار، دولت و بخش خصوصی است و باید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بستر اعتماد آفرینی باشد.

عبدالملکی افزود: کردستان با ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی، طبیعی و مرزی خود می‌تواند یکی از نقاط کلیدی توسعه اقتصادی کشور باشد اما این ظرفیت‌ها تنها در صورتی به نتیجه می‌رسد که به فرصت تبدیل شوند و این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت‌های دولتی و جذب سرمایه‌گذاری است.

ناصری رئیس اتاق اصناف کردستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه پروانه تأسیس ۴۸ هکتار زمین صادر شده است تا در اختیار صنوف آلاینده قرار گیرد گفت صنوف آمادگی‌دارند تا با هزینه خود زمین را بسازند و دو هزار واحد در زمین یاد شده ایجاد کنند اما در انتظار همکاری دولت هستیم.