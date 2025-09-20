پخش زنده
امروز: -
هشت هزار و ۵۰۰ بسته ورزشی و بهداشتی در سال تحصیلی جدید در بین مدارس خراسان رضوی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی امروز در حاشیه مراسم توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی در بین مدارس استان گفت: ارزش این بسته ها ۳۵۰ میلیارد ریال است .
محسن قطبی افزود: ملاک توزیع این بستهها بر اساس سه مولفه محرومیت، تعداد دانش آموز و تعداد کلاس درس مدارس است.
وی گفت:همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ بسته ویژه تجهیزات ورزشی برای مقطع ابتدایی و ۲ هزار بسته ویژه مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه در استان توزیع شده است.
قطبی اظهار کرد: تجهیزات بهداشتی شامل کمک های اولیه و به تعداد ۴۸ هزار قلم کالاهای بهداشتی به همراه تجهیزات مورد نیاز ۱۰۰ اتاق بهداشت است.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: تجهیزات ورزشی نیز شامل انواع اقلام ورزشی مانند توپ، میله والیبال، دروازه فوتبال، میز تنیس، انواع راکتهای ورزشی است.
قطبی با اشاره به اینکه تمام ۴۷ منطقه آموزش و پرورش از کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی بهرهمند شدند، افزود: امسال ۲۱۴ طرح ورزشی در استان در حال ساخت است که تاکنون نیمی از آنها به بهرهبرداری رسیده است و بقیه در نیمه دوم مهرماه وارد چرخه بهرهبرداری قرار میگیرد.
استان خراسان رضوی دارای بیش از یک و نیم میلیون دانش آموز است که حدود ۹ درصد جمعیت دانشآموزی کشور را تشکیل میدهد.