براساس هشدار نارنجی هواشناسی آذربایجان غربی بافعالیت امواج ترازمیانی جو رگبارمتناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش بادگاهی شدید پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در هشدار هواشناسی سطح نارنجی-شماره ۱۵ آمده است: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و بافعالیت امواج ترازمیانی جو، وضعیت جوی استان همراه با رگبارمتناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره رگبار باران و رعد وبرق (در مناطق مستعد براش تگرگ) و تند باد لحظهای اوایل وقت یکشنبه ۳۰ شهریور است. این شرایط تا ۳۱ شهریور در نیمه شمالی وتا حدودی مرکز استان ادامه دارد.
در این شرایط آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن رودخانهها و مسیل ها، برخورد صاعقه، خسارت به سازههای سبک در اثر تندباد لحظهای، کاهش دید در جادههای کوهستانی و گردنهها دور از انتظار نیست.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران -خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی -اجتناب از سفرهای غیر ضرور واحتیاط در ترددهای شهری و جادهای -پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها -اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید -توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.