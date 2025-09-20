معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین به شکست سنگین رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این پیروزی الهام گرفته از آموزه‌های دفاع مقدس و رهبری حکیمانه امام راحل (ره) بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ «حسین معروفی» معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین و رئیس ستاد گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، در نشست خبری که به‌منظور تشریح برنامه‌های گرامیداشت این هفته برگزار شد، با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: این هفته ارزشمند یادآور همبستگی ملی و رشادت بی‌بدیل رزمندگان ایثارگر در هشت سال دفاع مقدس است.

سردار معروفی ادامه داد: در این دوران، تمامی اقشار ملت ایران با استقامت و ازخودگذشتگی برای تحکیم نهاد انقلاب اسلامی ایستادگی کردند تا اسلام و انقلاب اسلامی جاودانه بماند.

وی همچنین به نقش بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، در شکل‌گیری اعتقادات و حرکت عظیم دفاع مقدس پرداخت و گفت: امروز تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، مسیر مقاومت ادامه دارد و ملت بزرگ ایران با هوشمندی و عزم راسخ در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان ایستاده است.

رئیس ستاد گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس بر عزم ملت ایران برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: ما تا پای جان در برابر تهدیدات ایستاده‌ایم.

سردار معروفی ضمن تأکید بر اهمیت تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، گفت: این هفته پر افتخار و جاودانه ملت بزرگ ایران، فرصتی برای تبیین حقیقت عزت، شرف، قدرت و وحدت است.

رئیس ستاد گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس افزود: دفاع مقدس هشت ساله، مرکز ثقل وحدت واقعی ملت ایران است و همه اقوام و مذاهب در آن نقش داشتند.

وی با اشاره به ضرورت تبیین آموزه‌های دفاع مقدس برای جوانان و جامعه اسلامی، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تبیین این ارزش‌ها داریم. فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی مردم ایران در دوران دفاع مقدس، الگویی برای نسل‌های آینده است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین همچنین به نقش حضرت امام خمینی (ره) در شکل‌گیری این فرهنگ اشاره کرد و گفت: امام عظیم‌الشأن ما با تکیه بر آموزه‌های اسلام ناب، جنگ را به دانشگاهی برای تربیت انسان‌ها تبدیل کرد. نام‌گذاری لشکر‌ها و عملیات‌ها بر اساس اصول دینی، نشان‌دهنده عمق ارتباط فرهنگ عاشورا با دفاع مقدس است.

سردار معروفی با اشاره به پیروزی‌های اخیر ملت ایران در برابر دشمنان، به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرده و گفت: این پیروزی‌ها برگرفته از آموزه‌های هشت سال دفاع مقدس است. ما باید این دو مقطع تاریخی را به هم پیوند بزنیم و از آن درس بگیریم.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: ما نباید در گذشته متوقف شویم؛ بلکه باید به فکر پیشرفت و تعالی نظام اسلامی باشیم. ملت بزرگ ایران تاریخ‌ساز هستند و همواره در برابر تهدیدات ایستادگی خواهند کرد.

فرهنگ ایثار مردم در دوران دفاع مقدس، الگویی برای نسل‌های آینده است

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به نکات درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: جوانانی که جنایات دشمنان را ندیده بودند؛ مبارزات اول انقلاب را ندیده بودند؛ حرکت‌های خودجوش ملت بزرگ ایران را ندیده بودند. آنها نقش مردم را در جنگ ندیده بودند و از خودگذشتگی رزمندگان و ایثارگران را ندیده بودم در این دوازده روز عمق جنایات آنها را دیدند.

سردار معروفی با تأکید بر اهمیت پیوند دادن گذشته و حال، خاطرنشان کرد: ما باید گذشته هشت ساله دفاع مقدس را با حال ۱۲ روزه جنگ تحمیلی پیوند بزنیم. باید نقش نیرو‌های مسلح و بسیج مردمی را به تصویر بکشیم تا زیبایی حماسه ارزشمند دفاع مقدس دیده شود.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین همچنین به شعار‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ما در هشت سال دفاع مقدس نزدیک به ۸۰۸ هزار شهید تقدیم کردیم. این نشان‌دهنده ارتباط عمیق مردم با امام و نظام اسلامی است. امروز نیز در جنگ ۱۲ روزه، ملت ما ثابت کردند که در کنار اهل بیت (ع) ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: تمام برنامه‌ها در این هفته باید با محوریت مردم و برای مردم اجرا شود. برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس شامل برگزاری کنگره ملی شهدای استان سمنان، نمایش میدانی و بازسازی عملیات‌های دفاع مقدس خواهد بود.

سردار معروفی همچنین روزشمار هفته دفاع مقدس را اعلام کرد و گفت: از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر، برنامه‌های مختلفی با عنوان‌های مختلف برگزار خواهد شد که شامل پیشکسوتان دفاع مقدس، جوانان، زنان، شهیدان و بسیجیان می‌شود.

وی با بیان اینکه فاتحان قله‌ای و محور تمام برنامه‌ها مردم عزیز هستند، تأکید کرد: تمام برنامه‌ها با محوریت مردم و برای مردم در محلات، مساجد، دانشگاه‌ها، مدارس، نماز جمعه، قبور مطهر شهیدان و خانه شهدا اجرا خواهد شد.

رئیس ستاد گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس گفت: برنامه‌ها گفتمانی، فرهنگ‌ساز و جریان‌ساز خواهند بود و ان‌شاءالله تمامی برنامه‌های ما در ۳۲ سپاه و ۳۱ استان به صورت استانی، ملی و شهرستانی برگزار خواهد شد.

وی همچنین به نقش کلیدی حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت در اجرای این برنامه‌ها اشاره کرد و افزود: اقشار بسیج در سطح ادارات کل و شهرستان‌ها با محوریت مردم و فرماندهی فرماندهان سپاه استان موضوعات را دنبال خواهند کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین همچنین اعلام کرد که بنا به درخواست سپاه‌های استانی، سخنرانان ملی توسط سازمان فرهنگی بسیج به استان‌ها اعزام خواهند شد.

وی تاریخ و عناوین روزهای دفاع مقدس را اینگونه ذکر کرد: «دوشنبه ۳۱ شهریور؛ پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت»، «سه‌شنبه ۱ مهر؛ جوانان و علم به دانش‌پژوهی اقتدار ملی»، «چهارشنبه ۲ مهر؛ زنان و مدافعان حریم خانواده و جامعه»، «پنج‌شنبه ۳ مهر؛ شهیدان، جانبازان و آزادگان دفاع همه‌جانبه»، «شنبه ۵ مهر؛ بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر و روستاییان»، «یکشنبه ۶ مهر؛ ولایت‌مداری، بصیرت و دشمن‌شناسی» و «دوشنبه ۷ مهر؛ فرماندهان عزت‌مداران حماسه‌آفرینان».

سردار معروفی همچنین به بخشی از برنامه‌های کلیدی هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: اجرای بازسازی عملیات‌های دفاع مقدس در کلیه استان‌های سراسر کشور، برگزاری کنگره ملی شهدای استان سمنان از یک شهریور تا پنج مهر، اجرای نمایش میدانی کنگره ملی شهدای استان خراسان رضوی به مدت ۱۰ شب از دوم مهر تا ۱۲ مهر و برگزاری رژه حماسی بسیجیان در روز دوشنبه ۳۱ شهریور در تمامی حوزه‌های مقاومت معلم محور در سراسر کشور از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.

وی به تهیه، تدوین و چاپ کتاب روایت دفاع مقدس در اندیشه مقام معظم رهبری برای کلیه استان‌ها و تولید محتوای فرهنگی هنری با موضوع دفاع مقدس نیز اشاره کرد.

سردار معروفی تأکید کرد: این برنامه‌ها به‌منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل جوان برگزار می‌شود.