به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،بخشدار کدکن گفت: این تور با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه های مختلف شهرستان تربت حیدریه و با هدف آشنایی بیشتر رسانه ها با ظرفیتهای گردشگری و صنایع دستی منطقه کدکن همزمان با هفته گردشگری (پنجم تا دوازدهم مهر ماه ) برگزار می شود.

محمد جهانشیری افزود: دستگاه‌های اجرایی سطح بخش کدکن از جمله شهرداری و شورای اسلامی شهر و مردم مهمانواز این منطقه آماده میزبانی از تور‌های گردشگری مختلف در فصل‌های مختلف سال می‌باشند.

وی افزود : با توجه به آثار تاریخی و ظرفیت‌های متعدد و متنوع گردشگری در بخش کدکن، برگزاری تور‌های تخصصی گردشگری، نصب تابلو‌های معرفی و تبلیغات در مبادی ورودی شهر، ایجاد زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی در شهر کدکن و برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های گردشگری با مشارکت مردم محلی و مسئولان منطقه ضروری است.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی خراسان رضوی نیز در جلسه با مسئولان بخش کدکن گفت: کدکن به‌عنوان زادگاه عطار و استاد شفیعی کدکنی از افتخارات ادبی ایران و جهان، در صورت معرفی شایسته می‌تواند باعث جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه شود.

سیدجواد موسوی افزود: باهدف معرفی شایسته ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کدکن، آمادگی داریم ضمن مشارکت در مرمت ابنیه تاریخی، تور آشناسازی با موضوع گردشگری ادبی و طبیعت‌گردی به مقصد کدکن با حضور لیدرتور‌ها و مدیران آژانس‌های گردشگری استان در هفته گردشگری برگزار کنیم.