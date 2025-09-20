پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد؛ جشن شکوفههای امسال به طور رسمی، دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۹ صبح همزمان در سراسر کشور برگزار میشود و دستورالعمل برای استانها ارسال و نکات لازم برای برگزاری جشن مشخص شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خانم حکیم زاده گفت ، این رویداد اولین ارتباط دانش آموزان با مدرسه به صورت جدی است و استقبال گرم از خانوادهها، ارتباط صمیمانه معلمان با نوآموزان و کوتاه بودن زمان برگزاری جشن از دیگر مواردی است که در این دستورالعمل به آن تاکید شده است.