تحریم‌های مردمی علیه رژیم صهیونیستی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۹- ۱۶:۲۷
خبرهای مرتبط

ارائه بسته تحریم رژیم صهیونیستی به شورای اتحادیه اروپا

تشدید بی سابقه تحریم دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی

تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم رژیم صهیونیستی

ایمان، اتحاد، ولایت پذیری راز پیروزی ملت ایران

تحریم رژیم صهیونیستی باید مورد اهتمام کشورهای اسلامی قرار گیرد

اعلام آمادگی ایتالیا برای تحریم رژیم صهیونیستی

برچسب ها: تحریم کالا ، رژیم صهیونیستی
