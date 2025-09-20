به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، با تایید حکم حبس بیشتر از یک سال سوی دادگاه تجدید نظر استانبول، امکان فعالیت سیاسی از اکرم امام اوغلو سلب شد.

دادگاه منطقه‌ای استانبول حکم زندان ۲ سال و ۷ ماه صادر شده برای اکرم امام‌اوغلو، شهردار کلان‌شهر استانبول را که پس از بازداشت به علت توهین به اعضای شورای عالی انتخابات از سمت خود تعلیق شده بود، قانونی اعلام کرد.

شعبه اول کیفری دادگاه منطقه‌ای استانبول (تجدیدنظر) بررسی پرونده‌ای را که در آن امام‌اوغلو به جرم توهین به اعضای شورای عالی انتخابات (YSK) در بیانیه مطبوعاتی سال ۲۰۱۹ محاکمه شده بود به پایان رساند. دادگاه بدوی هفتم کیفری آناتولی او را به جرم «توهین علنی به مقامات دولتی که به دلیل وظایفشان به عنوان هیئت مدیره کار می‌کردند» به ۲ سال و ۷ ماه زندان محکوم کرد.

در حکم تأیید شده همچنین مقرر شد که ماده ۵۳/۱ قانون مجازات ترکیه که شامل محرومیت متهم از حقوق خود، مانند حق رأی دادن و انتخاب شدن می‌شود، باید اعمال شود و این به معنای منع فعالیت سیاسی برای شهردار معزول استانبول است.

امام‌اوغلو نامزد حزب جمهوری خلق برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پیش رو ست و با این حکم عملا امکان حضور او در انتخابات سلب می شود.

حزب جمهوری خلق دادگاه او را سیاسی دانسته اعلام کرده تنها هدف بازداشت او اعمال فشار حزب حاکم برای جلوگیری از حضور در انتخابات و رقابت با رئیس جمهور فعلی ترکیه است.

این تنها یکی از پرونده‌های اکرم امام اوغلو است و روند رسیدگی به پرونده هایی، چون فساد مالی و همکاری با گروهک‌های تروریستی در محاکم ترکیه در حال بررسی است.