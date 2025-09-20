پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت الله سید کاظم نورمفیدی در گفتوگو با اعضای ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی که امروز باید به آن توجه کرد حفظ روحیه جهادی فرزندان ایران است روحیه ایی که بتواند شکوفایی کشورمان در عرصه بین المللی را تقویت کند.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گلستان هم از برگزاری بیش از ۴ هزار فعالیت و برنامه، هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.