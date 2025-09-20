پخش زنده
امروز: -
خط ویژه ۲۰۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان امروز در ستاد اقتصاد دانش بنیان در کرمان گفت:این تامین مالی با هدف رشد و کیفیسازی محصولات دانش بنیان انجام شده است
حسین افشین گفت :زیرساختهایی که در استان در حوزه دانش بنیان وجود دارد متناسب با پتانسیل استان از نظر صنعتی معدنی کشاورزی و نیروی انسانی نیست
همچنین در جلسه امروز مصوب شد: ذیل ماده ۱۱ بند ت ۲ همت برای زیرساخت اکوسیستم نوآوری و فناوری استان کرمان هزینه شود و چنانچه شرکتها طرحهای مناسبی ارائه دهند این عدد میتواند به چهار همت افزایش یابد
وی افزود :شرکتهای نوپایی که مستعد دانش بنیان شدن هستند نیز میتوانند با حمایت پارکهای علم و فناوری ایدههای خود را تجاری کنند و به شرکت دانش بنیان تبدیل شوند رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین گفت از اعتبار مالیاتی برای ارتقاء زیرساخت کارگاهی نیز در استان کرمان اختصاص مییابد
در این نشست ، استاندار نیز گفت : توسعه ظرفیتهای نوآوری / برداشتن موانع و محدودیتهای کارخانه نوآوری مسکن و حمل و نقل/ ایجاد مرکز نوآوری معدن در استان و پیوند حوزه دانش بنیان با بخش خصوصی توانمند ، هوش مصنوعی و امنیت سایبری جزو محورهایی است که در دستور کار استان است.