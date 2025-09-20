به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،الهیاری گفت:با توجه به عملکرد خوب محصول پسته همه ساله شاهد توسعه باغات پسته در منطقه یامچی هستیم که بیش از ۸۶۷ هکتار باغ پسته در این منطقه وجود دارد که ۶۴۲ هکتار این باغات بارده هستند و بیش ۳۸۵۰ تن امسال پسته‌تر برداشت خواهد شد.

الهیاری گفت: امسال با توجه به خشکسالی و گرمای بیش از اندازه شاهد وارد شدن خسارت به دیگر باغات میوه هستیم اما با توجه به مقاومت محصول پسته به خشکسالی و گرما شاهد عملکرد بهتر باغ‌های پسته هستیم که خوشبختانه محصول پسته امسال از سال گذشته بهتر بود و کشاورزان نیز از این موضوع رضایت دارند و علاقمند به توسعه باغات خود هستند.

قارداش زاده کارشناس جهاد کشاورزی مرند نیز با اشاره به شرایط مناسب آب و هوایی و حاصلخیزی خاک منطقه یامچی برای باغات پسته یامچی گفت:وجود خاک مناسب ،کوهستانی بودن و آب و هوای سازگار با محصول پسته باعث شده این محصول جایگزین دیگر محصولات کشاورزی در این منطقه شود و ارقام مختلف پسته نیز در این باغات وجود دارد که جوابگوی خواسته کشاورزان شده است.

قارداش زاده گفت: رقم احمد آقایی، کله قوچی، اکبری، اوحدی و پسته سبز یامچی از جمله ارقامی هست که با شرایط آب و هوایی این منطقه سازگاری دارد و در بیشتر باغات نیز این ارقام به چشم می‌خورد. یکی از عمده مشکلاتی که باغداران پسته کار با آن رو‌برو هستند. پسیل همان آفت پسته است که همه ساله خسارت زیادی به این باغات وارد می‌کند که مبارزه با این آفت هزینه زیادی را برای کشاورز به دنبال دارد.

کارشناس جهاد کشاورزی مرند گفت: برای مقابله با این آفت باید از سموم توصیه شده کارشناسان جهاد کشاورزی استفاده کرد و از محل‌های مجاز و تایید شده جهادکشاورز‌ی سموم دریافت و به اندازه مصرف شود.