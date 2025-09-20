معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان زنجان از اعزام مشمولان پایه خدمتی مهرماه ۱۴۰۴ به مراکز آموزش نیرو‌های مسلح کشور در روز سه‌شنبه اول مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان زنجان کلیه مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها، دیپلم و زیر دیپلم را که دارای برگ آماده به خدمت پایه خدمتی مهر ماه امسال هستند به خدمت سربازی فراخواند.

سرهنگ آدینه لو افزود : کلیه مشمولان استان زنجان در مقاطع تحصیلی مختلف که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم مهر ماه ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند می‌بایست راس ساعت ۰۷۰۰ صبح روز سه شنبه یکم مهر ماه به معاونت وظیفه عمومی استان زنجان حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

وی تأکید کرد: حضور به‌موقع و منظم مشمولان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه تأخیر یا عدم حضور در محل اعلام شده، غیبت تلقی شده و مطابق مقررات خدمت وظیفه عمومی با آنها برخورد خواهد شد.

سرهنگ آدینه لو در پایان از خانواده‌ها و مشمولان خواست همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند تا روند اعزام به‌صورت منظم و بدون مشکل انجام شود.