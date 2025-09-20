به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حماس در این بیانیه که در کانال تلگرامی این جنبش منتشر شد، اعلام کرد: نظامیان اشغالگر صهیونیستی به تخریب آنچه از تأسیسات پزشکی در نوار غزه باقی مانده است، ادامه می‌دهد و گروه‌های پزشکی و خانواده‌های آنها را هدف قرار می‌دهد. آخرین مورد، حمله عمدی صبح امروز به خانواده دکتر محمد ابوسلمیه، رئیس مجتمع بیمارستان الشفاء در شهر غزه، بود که به شهادت پنج نفر از اعضای خانواده او، از جمله برادرش و تعدادی کودک، منجر شد. این حمله، پیامی خونین و تروریستی به پزشکان است تا آنها را به ترک اجباری شهر وادار کند.

شهادت بیش از ۱۷۰۰ نفر از کارکنان بخش پزشکی در غزه و ادامه بازداشت حدود ۴۰۰ نفر دیگر در شرایط بسیار سخت از آغاز کشتار در اکتبر ۲۰۲۳، جنایت جنگی کامل و جنایت علیه بشریت است که در سکوت بین‌المللی و ناتوانی توجیه‌ناپذیر در حفاظت از غیرنظامیان و کارکنان بشردوستانه در برابر کشتار و هدف قرار دادن عمدی، رخ می‌دهد.

ما بار دیگر از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که علیه اشغالگران اقدام فوری کنند. آنها باید با همه ابزار‌های ممکن برای توقف کشتار جمعی، سیاست گرسنگی و آوارگی، و تضمین پیگرد قانونی سران اشغالگر در دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل جنایات وحشیانه‌شان، به ویژه آنهایی که علیه کارکنان بخش پزشکی و تأسیسات بهداشتی مرتکب شده‌اند، اقدام کنند.