معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در سفر به کرمان با حضور در جمع نخبگانی این استان، از اختصاص زمین به ۱۴۷ نخبه کرمانی از میان ۱۵۰۰ نخبه این استان به همت استاندار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون علمی رئیسجمهور در نشست نخبگانی استان کرمان به طرح مسکن نخبگان اشاره کرد و گفت: در استان کرمان ۱۵۰۰ نخبه داریم که عضو بنیاد ملی نخبگان هستند، ما در بنیاد ملی نخبگان در تلاشیم تا مشکل مسکن این افراد را حل کنیم.
او افزود: تاکنون ۱۴۷ نخبه به همت استاندار و مجموعه استان، صاحب زمین شدند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین به طرح «پژوهشیار» اشاره کرد و افزود: هدف از این طرح، حفظ دانشجویان دکتری مستعد در دانشگاهها از طریق پرداخت حقوق ثابت ماهانه ۱۵ میلیون تومان به عنوان تسهیلات است. این پژوهانه در قالب وام قرضالحسنه و بدون سود در اختیار دانشجویان قرار گرفته و در صورتی که دانشجو تا پایان ترم دهم از رساله دکتری خود دفاع کند و تا ترم هشتم یا درنهایت نهم، دو مقاله علمی منتشر کند، این وام به کمک هزینه بلاعوض تبدیل خواهد شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کسانی که شامل طرح پژوهشیار نشوند، میتوانند از طرح «شهید وزواری» استفاده کنند که طی آن، کل سال ۷۵ میلیون تومان را به صورت بلاعوض دریافت خواهند کرد.
افشین همچنین به مشکل جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی و عدم وجود فضا برای رشد اشاره کرد و طرح «تاپ پژوهشگران پسادکترا» را راهکاری برای این موضوع معرفی کرد.
وی گفت: بر اساس این طرح، پژوهشگرانی که امتیاز لازم را کسب کنند، میتوانند در شرکتهای دانشبنیان دوره پسادکترا بگذرانند. در این طرح، معاونت علمی هزینه جذب این پژوهشگران را تا دو سال پرداخت میکند و تاکنون ۳۰۰ پسادکترا به این شکل جذب شدهاند.
معاون علمی رئیسجمهور درباره تلاش استانها برای ایجاد پارکهای علم و فناوری، بر اهمیت جذب اعتبار مالیاتی و ماده ۱۱ بند «ت» تاکید کرد و گفت: منابع دولتی برای تجهیز پارکها وجود ندارد، اما اعتبار مالیاتی میتواند در ایجاد پارک کمک کند.
این مقام مسئول، طرح «جهت» را برای جذب هیئت علمی در دانشگاهها معرفی و اظهار کرد: بر اساس آن، افراد واجد شرایط پس از بررسی کمی و کیفی، سپس تایید کمیته، بدون نیاز به فراخوان و با معرفی بنیاد ملی نخبگان، جذب دانشگاه مورد نظر خود میشوند.
وی آماری از موفقیت این طرح ارائه داد و گفت: بالغ بر ۹۰ درصد افراد معرفی شده توسط ما به دانشگاهها، جذب شدهاند.
افشین همچنین به تشریح طرح «جهت» پرداخت و مطرح کرد: این طرح فرآیند جذب هیئت علمی در دانشگاهها را شفافتر و هموارتر میکند و با هدف شناسایی و جذب نخبگان واجد شرایط در مراکز دانشگاهی طراحی شده است.
به گفته وی، افرادی که امتیاز لازم را در ارزیابیهای این طرح کسب کنند، به کارگروههای تخصصی معرفی میشوند. در این مرحله، علاوه بر بررسی کیفی، ارزیابیهای لازم صورت گرفته و پس از تایید نهایی کمیته، فرد بدون نیاز به شرکت در فراخوانهای عمومی، به هر دانشگاهی که تمایل داشته باشد، معرفی خواهد شد. در این فرآیند، «پست بنیاد ملی نخبگان» به فرد تعلق گرفته و دانشگاهها میتوانند با دریافت این پست، نسبت به جذب وی اقدام کنند.
افشین افزود: برای مابقی افرادی که در ارزیابی اولیه امتیاز کافی را کسب نکردهاند، مرحله دوم ارزیابی در نظر گرفته شده است. در این مرحله، در صورتی که دانشگاهی نسبت به پذیرش و نیاز به یک فرد خاص اعلام آمادگی کند، کارگروه مجدداً با در نظر گرفتن نظر مساعد دانشگاه، فرد را ارزیابی خواهد کرد. هرچند در این حالت، فرد باید در فراخوان عمومی شرکت کند، اما همچنان از «پست بنیاد ملی نخبگان» بهرهمند خواهد شد.
وی با اشاره به حذف پست هیئت علمی در برخی دستگاهها توسط وزارت علوم، از رفع مشکل تعلق نگرفتن پست بنیاد ملی نخبگان به دانشگاهها از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: برای جلوگیری از تکرار این مشکل در دولتهای آینده، ۲۰ درصد پستهای مصوب این حوزه برای بنیاد ملی نخبگان فریز شده است.
معاون علمی رئيس جمهور تاکید کرد: نخبگان باید کارآفرین باشند و پیشرو، نه اینکه با ورود به دستگاههای اجرایی خود را فرسوده کنند و به مثابه پلی میان صنعت و دانشگاه عمل کنند.
نگرانی از نرخ بازگشت نخبگان
افشین نگرانی اصلی را نه مهاجرت نخبگان، بلکه نرخ بازگشت پایین آنها (یک درصد در مقابل هفت درصد جهانی) دانست و گفت: امیدواریم این رقم به ده درصد برسد. وی هدفگذاری بنیاد ملی نخبگان را بر پژوهشگران، نخبگان و اساتید جوان و تمرکز بنیاد ملی علم را بر اساتید عنوان کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه بودجه بنیاد ملی علم از ۱۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به یک همت در سال جاری افزایش یافته است، گفت: ما اینجا را موتور محرک علم کشور میدانیم. افشین با اشاره به تقاضامحور بودن این حوزه، وضعیت کرمان را رضایتبخش ارزیابی کرد و گفت: دانشگاه باهنر کرمان ۱۳۴ طرح مصوب در بنیاد علم دارد.
او همچنین جایزه علامه را معتبرترین جایزه کشور دانست که با سختگیریهای فراوان اهدا میشود و برگزیده شدن فردی از استان کرمان در این جایزه را بسیار قابل توجه خواند.
ظرفیتهای استان برای حمایت از نخبگان و توسعه اقتصاد دانشبنیان فراهم است
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای بالای این استان در حوزههای مختلف، بر لزوم همافزایی و بهرهبرداری مناسب از توانمندی نخبگان تاکید کرد. وی این ساماندهی را نیازمند مدیریتی جامع دانست که بتواند تعاملات چندجانبهای میان نخبگان، دولت و بخش خصوصی در استان ایجاد کند و این مهم را بر عهده مسئولین استانی و راهبری آن را متوجه معاونت علمی ریاستجمهوری دانست.
در همین راستا، وی از ابلاغ ماموریت ویژه برای تشکیل «اتاق فکر آب» در استان خبر داد و گفت: تصمیمگیری در خصوص بهرهبرداری از منابع آب استان، موضوعی است که باید با مشارکت نخبگان و بر اساس خرد جمعی صورت گیرد و دستگاههای دولتی از نظرات کارشناسی آنها بهرهمند شوند.
استاندار کرمان همچنین از راهاندازی شوراهای توسعه منطقهای در پنج منطقه استان (جنوب، شرق، غرب، شمال و مرکز) با مشارکت نخبگان خبر داد تا روند توسعه استان شتاب بیشتری بگیرد.
طالبی اقتصاد دانشبنیان را یکی از اولویتهای راهبردی استان خواند و به برگزاری بزرگترین بوتکمپ هوش مصنوعی کشور در کرمان اشاره کرد.
وی گفت: استعدادهای درخشانی در این بوتکمپ کشف شد که جهتگیری ما را به سمت تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی در کشور سوق داده است و برنامهریزیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر آمادگی دانشگاهها و بخش خصوصی استان برای حمایت و پشتیبانی از برنامههای توسعهای، خاطرنشان کرد: هرگونه سرمایهگذاری در استان کرمان با پاسخ شایستهای روبرو خواهد شد.