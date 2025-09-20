دیدار فوتبالی رئال مادرید و اسپانیول و پخش زنده دو دیدار از هفته پنجم لیگ برتر انگلیس از شبکه ورزش‌ سیما تقدیم علاقه مندان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب بازی‌های هفته پنجم لیگ لالیگا اسپانیا فصل ۲۶ ـ ۲۰۲۵ امروز ۲۹ شهریور از ساعت ۱۷:۴۵ دیدار بین دو تیم رئال مادرید و اسپانیول را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

برنامه «لذت فوتبال» در ادامه پخش فوتبال‌های هفته پنجم لیگ لالیگا اسپانیا فصل ۲۶ـ ۲۰۲۵، امروز دیدار بین دو تیم رئال مادرید و اسپانیول را با گزارشگری سعید زلفی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.

رئال مادرید در ۱۰ بازی آخر خود، هرگاه نیمه اول را بدون گل خورده به پایان رسانده، بازی را برده است.

اسپانیول در ۵ بازی اخیر خود هیچ مسابقه‌ای را نباخته است.

پخش زنده دو دیدار از هفته پنجم لیگ برتر انگلیس

شبکه ورزش در چارچوب پخش رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر انگلیس، شنبه ۲۹ شهریور از ساعت ۱۵ دیدار لیورپول و اورتون و در ساعت ۲۰ رقابت دو تیم منچستر یونایتد و چلسی را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

شبکه ورزش امروز شنبه ۲۹ شهریور از ساعت ۱۵ تقابل لیورپول و اورتون را با گزارشگری نیما تاجیک و امشب از ساعت ۲۰ رقابت منچسترسیتی و چلسی را با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.

این دو دیدار به ترتیب در قالب برنامه‌های «مثبت ورزش» و «لذت فوتبال» به صورت زنده پخش می‌شود.