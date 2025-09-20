عملیات جداره‌سازی و کف‌سازی به مساحت ۸۵۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان در خیابان آزادی شمالی زاهدان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، گفت: این اقدام، نوید بخش ارتقای امنیت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های ساکن در این منطقه است.

عدیلی افزود: در سنوات گذشته نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محور آزادی شمالی ۲۳ هزار متر مربع زیر سازی و آسفالت اجرا کرده است.

اردیبهشت ماه امسال خبرگزاری صدا و سیما سیستان و بلوچستان در گزارشی به معضلات اجتماعی، فرهنگی و عمرانی این محله پرداخته بود.