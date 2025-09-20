مُهر‌های نماز موجود در حرم مطهر رضوی، با مهر‌های ساخته شده از تربت کربلا، تعویض شدند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر عالی حرم مطهر رضوی با اشاره به انتقال خاک و آب متبرک از عتبات عالیات افزود: با همکاری عتبه حسینی و عباسی، بیش از ۱۰۰ تن خاک مقدس کربلا به همراه ۸۰ لیتر آب سرداب مطهر حرمین حسینی و عباسی به مشهد منتقل و مهر اختصاصی حرم مطهر رضوی که کاملاً از تربت کربلا است، تولید شد.

رضا خوراکیان افزود: سالانه بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار مهر در حرم مطهر رضوی مورد استفاده زائران قرار می‌گیرد که از امروز، شنبه همه آنها از تربت کربلا خواهند بود.

او ادامه داد: در گام نخست، ۳۰۰ هزار مهر جایگزین مهر‌های فعلی شده و در اختیار زائران قرار گرفته است.

وی در پایان تاکید کرد: نماز که بالاترین جلوه بندگی است، از این پس با سجده بر تربت حسینی در حرم مطهر رضوی اقامه خواهد شد.