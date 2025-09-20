پخش زنده
در حالی که وزارت راه و شهرسازی بر نوسازی ناوگان حمل و نقل تاکید دارد، بحران کمبود اتوبوس در ایام اربعین امسال موجب بروز چالشهایی شد. با وجود اینکه این وزارتخانه ۳ هزار دستگاه اتوبوس در اختیار داشته، تنها ۶۰۰ دستگاه در ایام اربعین در دسترس قرار گرفت که این امر برنامهریزیها را با مشکل مواجه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهران قربانی، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، در مراسم تجلیل از خادمان اربعین با اشاره به این کمبود، بیان کرد: “با چالش محدودیت سنی ناوگان حمل و نقل مواجه بودیم.”
وی افزود: در شیوههای مختلف حمل و نقل، افزایش ۴ درصدی نسبت به سال گذشته داشتهایم و ۲ هزار زائر نیز از طریق حمل و نقل دریایی جابجا شدهاند.
از سوی دیگر، رئیس ستاد اربعین وزارت کشور با اشاره به نگرانیهای امنیتی و حتی صحبت از لغو مراسم، از برگزاری امن و منظم آن خبر داد و گفت: “ناوگان اتوبوسی با وجود کاهش، با حضور مدیران به بهترین نحو برگزار شد.”
وی همچنین از جابجایی ۱۶ درصد زائران اتباع خارجی نسبت به سال گذشته خبر داد.
در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی نیز با تایید بحران کمبود اتوبوس، اعلام کرد که مصوبه هیئت دولت برای سال آینده، واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس و تولید ۱۲۰۰ دستگاه داخلی را پیشبینی کرده است. وی همچنین به تلاشها برای افزایش حمل و نقل دریایی و ریلی و همچنین خدماترسانی شرکتهای هواپیمایی با وجود محدودیتهای پروازی اشاره کرد.
نوسازی ناوگان حمل و نقل به عنوان یکی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی، با توجه به چالشهای امسال، نیازمند پیگیری جدیتر است تا در اربعین سال آینده شاهد بهبود وضعیت باشیم.