به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست هم‌اندیشی مدیران صنایع بزرگ استان کرمان با موضوع بررسی عملکرد قانون جهش تولید دانش‌بنیان، با حضور معاون علمی رییس‌جمهور و استاندار کرمان برگزار شد و در این نشست، ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع استان مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

تضمین اعتبار مالیاتی برای طرح‌های دانش‌بنیان کرمان

حسین افشین، معاون علمی رییس‌جمهور، در این نشست بر لزوم دریافت اعتبار مالیاتی برای زیست‌بوم پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌های صنعتی و پزشکی استان کرمان تاکید کرد و گفت: ما امروز اینجا هستیم تا اعتبار مالیاتی مصوب را برای زیست‌بوم پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌های صنعتی و پزشکی استان کرمان دریافت کنیم. صنایع این استان، عدد مالیاتی بسیار بزرگی دارند و ما نیز این ظرفیت را داریم که بخشی از این مالیات را، بدون اینکه این صنایع ضرری را متحمل شوند، به عنوان اعتبار مالیاتی طرح‌های تضمین کنیم.

افشین دو رویکرد اصلی معاونت علمی برای حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان را تشریح کرد و گفت: ما می‌توانیم طرح را پیش از اینکه سرمایه‌گذار مشخص باشد، مورد بررسی قرار دهیم و تایید کنیم که قابلیت دریافت اعتبار مالیاتی را دارد. و رویکرد دوم اینکه، ما خودمان سرمایه‌گذار باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان، اولویت این معاونت را ایفای نقش سرمایه‌گذار در این استان دانست و گفت: ما در استان کرمان ترجیح می‌دهیم سرمایه‌گذار باشیم، زیرا از بستر صنعتی قابل قبولی برخوردار است و می‌توان ظرف یک سال زیست‌بوم دانش‌بنیان استان کرمان را دگرگون ساخت.

این مقام مسئول در خصوص چگونگی مشارکت مالی شرکت‌ها، ادامه داد: اگر شرکتی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر ندارد، نیازی نیست صندوق جدیدی ایجاد کند. پول به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز می‌شود و این صندوق به عنوان عامل مالی، تسویه را انجام خواهد داد. اگر شرکت، صندوق CVC دارد، هزینه‌ها از طریق همین صندوق انجام می‌شود و سپس به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب خواهد شد.

در جریان این جلسه، مصوبات مهمی به تصویب رسید: شرکت مس موافقت کرد که ۲ هزار میلیارد تومان (۲ همت) از ظرفیت اعتبار مالیاتی خود را از طریق صندوق خطرپذیر استانی، به توسعه زیرساخت‌های علم و فناوری استان اختصاص دهد. این تخصیص ذیل تبصره زیست‌بوم بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با محوریت معاونت علمی هزینه خواهد شد. همچنین، با تاکید استاندار مقرر شد سایر شرکت‌های بزرگ استان از جمله گل‌گهر و خودروسازی‌ها نیز منابع مالی مشابهی را در این راستا تخصیص دهند.

افشین، چارچوب زمانی مشخصی را برای اجرای این مصوبات تعیین کرد و گفت: ما ظرف مدت یک ماه، پروژه‌هایی را که باید مصوب شوند، اولویت‌بندی خواهیم کرد.

فرصت بی‌نظیر استان کرمان برای انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه

تورج امرایی، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، طی سخنانی در این نشست با اشاره به اهمیت مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: استان کرمان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، ظرفیت بالایی برای بهره‌برداری از این مواد قانونی دارد. این دو ماده، فرصت بی‌نظیری را برای انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه توسط تمامی شرکت‌های کشور، اعم از دولتی و خصوصی، فراهم کرده‌اند.

وی افزود: طبق ماده ۱۱، شرکت‌های ایرانی که فعالیت تحقیق و توسعه انجام می‌دهند، چه به صورت داخلی و چه با برون‌سپاری به شرکت‌های دانش‌بنیان، معادل هزینه‌های انجام شده از مالیات خود کسر خواهند کرد و این اعتبار مالیاتی قابلیت انتقال به سال‌های آتی را نیز دارد.

معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، در ادامه سخنان خود، جزئیات مربوط به بند «پ» و «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تشریح کرد و بر اهمیت آن برای صنایع استان کرمان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دو شیوه اصلی سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است: سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم. در سرمایه‌گذاری مستقیم، شرکت‌ها به‌طور مستقیم در سهام یا دارایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور سرمایه‌گذاری می‌کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذار برای بهره‌مندی از این معافیت، باید یا در بورس و فرابورس پذیرش شده باشند، یا سرمایه ثبتی آن‌ها حداقل یک‌سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی باشد. این سرمایه‌گذاران می‌توانند معادل ۳۰ درصد از مبلغ سرمایه‌گذاری خود را به عنوان اعتبار مالیاتی دریافت کنند.

وی همچنین به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم اشاره کرد و گفت: این بخش از قانون که بسیار جذاب است و امیدواریم صنایع بزرگ استان کرمان امروز بر روی تخصیص بخشی از اعتبارات خود در این راستا تفاهم کنند، به شرکت‌های بورسی یا فرابورسی (با شرایط مشابه سرمایه‌گذاری مستقیم) اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب شورای فناوری‌های دانش‌بنیان، به همان میزان اعتبار مالیاتی دریافت کنند.

معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، با اشاره به تبصره زیست‌بوم، خاطرنشان کرد: این تبصره که فرصت‌های خوبی را برای استفاده از ظرفیت‌های توسعه زیرساخت‌های فناورانه فراهم می‌کند، تا کنون آن‌طور که شایسته است در استان کرمان مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. این تبصره امکان بهره‌مندی از تسهیلاتی مانند هزینه خرید زمین، ساخت و تجهیز مراکز فناوری را در پارک‌های علم و فناوری یا دانشگاه‌ها فراهم می‌آورد.

تخصیص حدود ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی در سال گذشته

امرایی همچنین، از تخصیص حدود ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی از محل بند «ب» و «ت» مواد ۱۱ و ۱۳ در سال گذشته خبر داد و گفت: از این میزان، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به بخش سرمایه‌گذاری بود که شرکت‌هایی چون جهاد نصر کرمان از آن بهره‌مند شدند. این موفقیت قابل تقدیر است، اما کافی نیست.

وی با اشاره به ابلاغ برنامه‌ای جدید از سوی افشین، از فراهم شدن امکان صدور گواهی پیش‌تایید برای طرح‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: این گواهی به طرح‌های در دست اقدام در دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز دولتی کمک می‌کند تا پیش از مشخص شدن نهایی سرمایه‌گذار، ارزیابی شده و گواهی پیش‌تایید را دریافت کنند تا جذب سرمایه تسهیل شود.

امرایی درخصوص چالش‌های موجود در راستای بند «ت» ماده ۱۱، به وجود چهار صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در استان کرمان اشاره کرد و گفت: حتی اگر این صندوق‌ها وجود نداشتند، با ظرفیتی که دکتر افشین ظرف یک ماه اخیر با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد کرده‌اند، مسیر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیز هموار شده و امکان استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم است.