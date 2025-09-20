تامین برق دائم بزرگترین شهرک شیلاتی کشور کلید خورد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از صدور دستور تأمین برق دائم سایت رود شور شمالی به عنوان بزرگترین شهرک شیلاتی کشور خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی بحرانی گفت: با پیگیریهای مستمر و همراهی جعفر پورکبگانی نمایندهی مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و در جلسهای با وزیر نیرو، وزارت نیرو تأمین برق پایدار سایت رود شور شمالی شهرستان گناوه را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: سایت رود شور شمالی با مساحت بیش از ۳۶۱۱ هکتار در شهرستان گناوه و با برخورداری از ۸۳ مزرعه پرورش میگو و زیرساختهای آماده در سطح ۹۸ درصد، ظرفیتی منحصربهفرد برای جهش تولید و اشتغالزایی دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر بیان کرد: تا کنون حدود ۱۰ مگاوات برق موقت در اختیار این سایت قرار گرفته، اما برای بهرهبرداری کامل از آن، تأمین ۶۳ مگاوات برق دائم ضروری است.
بحرانی ادامه داد: در کنار تأمین برق، رایزنیها برای اختصاص ۹۰ هکتار زمین جهت ساخت نیروگاه خورشیدی نیز در حال انجام است.
وی اظهار کرد: با تحقق این طرحها و اصلاح ساختار مزارع و رعایت استانداردهای بهداشتی، ظرفیت تولید سالانه این سایت میتواند به بیش از ۲۰ هزار تن میگو برسد.
بحرانی یادآور شد: کلنگزنی این شهرک در اسفند ۱۳۹۷ انجام شده و از همان ابتدا به دلیل موقعیت و ظرفیتهای ویژه، به عنوان طرحی ملی در حوزه شیلات مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه امروز با فراهم شدن زیرساختهای لازم، این مجموعه آماده است تا به موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه و افزایش صادرات کشور تبدیل شود، افزود: از تلاشها و پیگیریهای دلسوزانه نماینده محترم مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و حمایتهای ایشان صمیمانه سپاسگزارم و امید است این همدلی و همکاری، زمینهساز جهشی بزرگ در صنعت میگو و اشتغال پایدار در استان باشد.