کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران، پس از درخشش در دیدار مقابل بنگلادش و کسب عنوان بهترین بازیکن زمین، درباره شرایط تیم و مسابقات صحبت کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسین طیبی که در دیدار امروز تیم ملی فوتسال ایران مقابل بنگلادش موفق به ثبت سه گل شد، گفت: فوتسال یک بازی تیمی است و ما کنار هم نتیجه می‌گیریم آغاز خوبی داشتیم، اما باید روی بازی‌های بعدی تمرکز کنیم.

او با تأیید نقد وحید شمسایی درباره کیفیت نامناسب توپ و کف‌پوش سالن محل برگزاری مسابقات افزود: این یک نقد تخصصی است و من هم در زمین آن را حس کردم. امیدوارم در ادامه رقابتها بازیکنان با مشکل و آسیب‌دیدگی مواجه نشوند.

کاپیتان تیم ملی در خصوص دیدار بعدی مقابل امارات اظهار داشت: من عادت ندارم در مورد تیم‌ها صحبت کنم. ما یاد گرفته‌ایم به همه حریفان احترام بگذاریم و بازی به بازی پیش برویم. کادر فنی اطلاعات دقیقی از امارات دارد و وظیفه ما اجرای برنامه‌ها در زمین است.

طیبی همچنین از روند رو به رشد بازیکنان جوان ایران ابراز رضایت کرد و گفت: جوان‌های تیم هر روز با مسئولیت‌پذیری بیشتری ظاهر می‌شوند. طبیعی است به دلیل نداشتن فرصت کافی برای تمرین و بازی کنار هم، گاهی کیفیت مدنظرمان را در طول مسابقه نداشته باشیم؛ اما هر روز بهتر می‌شویم و امیدواریم نتایجی شایسته نام فوتسال ایران کسب کنیم.

تیم ملی ایران بعد از پیروزی ۱۲ - ۰ مقابل بنگلادش دوشنبه در دومین دیدار به مصاف امارات می‌رود.