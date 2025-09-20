عرضه در فضای مجازی
ارسال نوشت افزار از اصفهان به گوشه و کنار کشور
برای اولین بار نوشت افزارهای ایرانی اسلامی از استان اصفهان به سایر نقاط کشور ارسال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با یازدهمین نمایشگاه ایران نوشت در تهران، عرضه نوشت افزار ایرانی اسلامی در بستر فضای مجازی فراهم شده است.
بیش از ۲۰۰ تولیدکننده داخلی در این نمایشگاه فعالاند و محصولات خود را با طراحیهای نوین و کیفیتی قابل توجه بهطور مستقیم در بسترهای اینترنتی عرضه میکنند.
این تولیدکنندگان تلاش کردهاند با حذف واسطهها، هزینه تمامشده را برای خانوادهها کاهش دهند.
حضور پرقدرت بیش از ۲۰۰ تولیدکننده نوشتافزار داخلی، میتواند سهم کالاهای ایرانی را در بازار افزایش دهد و زمینهساز اشتغال و توسعه پایدار در این صنعت شود.
