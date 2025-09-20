پخش زنده
امروز: -
کمبود آب آشامیدنی ۱۴ روستای تایباد با ۸۰۰ میلیون تومان هزینه برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: آب شرب ۱۴ روستای تایباد در ۲ بخش مرکزی و میان ولایت از طریق مجتمع آبرسانی محسن آباد تامین میشود.
حسین جمشیدی افزود: شناسایی مشترکین با مصرف زیاد، مسدود کردن ۲۵ انشعاب غیرمجاز، مهندسی مجدد ۲ حلقه چاه تامین آب آشامیدنی، فشارسنجی سطح شبکه آب شرب روستایی و توزیع عادلانه آب در مجتمع آبرسانی منجر به تامین آب شرب پایدار در این مناطق شده است.
وی اظهار کرد: با اقدامات فنی انجام شده، پنج هزار و ۲۱۸ خانوار با جمعیتی افزون بر ۲۱ هزار ۷۷۷ نفر از آب آشامیدنی پایدار بهرهمند شدند.
جمشیدی با اشاره به اینکه هم اینک هفت طرح عمرانی حوزه تامین آب آشامیدنی پایدار در سطح مناطق شهری و روستایی تایباد فعال است،گفت: ۵۶۰ کیلومتر خط انتقال آب آشامیدنی این شهرستان باعث آبرسانی حتی به نقاط دورافتاده و مرزی شده است بهطوریکه ۱۰۰ درصد پاسگاههای مرزی از پایداری آب شرب برخوردار هستند.
وی افزود: هم اکنون آب شرب شهری و روستایی تایباد از ۴۰ حلقه چاه تامین میشود و طرح مطالعاتی حفر ۶ حلقه چاه شهری و روستایی در این شهرستان آغاز شده است.
آب و فاضلاب تایباد دارای بیش از ۴۵ هزار مشترک شهری و روستایی است.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، هفت مجتمع آبرسانی روستایی با ۵۶۰ کیلومتر خط انتقال دارد.