پس از نفوذ پهپادهای روسیه به حریم هوایی لهستان، یک هواپیمای آواکس ناتو بر فراز لهستان پرواز نظارتی انجام داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از نفوذ پهپادهای روسیه به حریم هوایی لهستان، در چارچوب یک مأموریت ناتو با هدف محافظت از جناح شرقی این ائتلاف (ناتو)، یک هواپیمای آواکس بر فراز لهستان پرواز نظارتی انجام داد.
کاپیتان جوئل از اعضای خدمه هواپیمای آواکس گفت: ما چند سالی است که برای محافظت از کشورهای ناتو، در لهستان چندین مأموریت پرواز انجام دادهایم. آنچه هفته گذشته در لهستان اتفاق افتاد، یادآوری برای همه است که هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و به همین دلیل است که ما امروز بار دیگر اینجا هستیم تا اوضاع را نظارت کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آسمان ناتو محافظت میشود.
مایک بلیزر، سرهنگ دوم نیز گفت: اگر تهدیدی متوجه ناتو باشد، میتواند هر نوع تهدید هوایی باشد. ما میخواهیم مطمئن شویم هرچه سریعتر آن را شناسایی کنیم. ما این اطلاعات را با یگانهای ناتو به اشتراک میگذاریم تا مرکز فرماندهی هوایی ناتو Combined Air Operations Center که اختیارات کامل را برای به کارگیری تدابیر دارد، به موقع اطلاعات را در اختیار داشته باشد تا وارد عمل شود. این کاری است که ما اینجا انجام میدهیم.