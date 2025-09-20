اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به وقوع پدیده گرد و خاک و گسترش آن در استان، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، در اطلاعیه روز شنبه اداره کل هواشناسی خراسان رضوی آمده است: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، افزایش فشار هوا و تحریک کانون‌های گرد و غبار داخلی و خارجی از عصر امروز، ۲۹ شهریورماه، موجب گسترش توده‌های گرد و غبار در بیشتر نقاط استان خواهد شد.

بر این اساس در مناطق بادخیز، شاهد وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و احتمال بروز خسارت در خراسان رضوی خواهیم بود.

در این اطلاعیه کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا در شهر مشهد و بیشتر نقاط استان خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.

کاهش کیفیت هوا ناشی از ذرات گرد و غبار در بیشتر نقاط خراسان رضوی و شهر مشهد از امشب و فردا (یکشنبه)، کاهش میدان دید در جاده‌ها و محور‌های ارتباطی استان و احتمال بروز خسارت به علت وزش باد شدید در نواحی بادخیز استان، از تبعات این رویداد هواشناسی است.

در این اطلاعیه توصیه شده است تا تمهیدات لازم در خصوص جلوگیری از خسارات ناشی از افزایش شدت وزش باد و خودداری از صعود به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی بویژه در مناطق بادخیز استان، در نظر گرفته شود.

اجتناب از تردد‌های غیر ضروری افراد به ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به ویژه در محور‌های بیابانی و محور‌های مستعد گرد و خاک و ایمن سازی تابلوها، تجهیزات شهری و سازه‌های موقت به ویژه در نواحی بادخیز خراسان رضوی، از مواردی است که مورد تاکید قرار گرفته است.