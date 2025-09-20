تاریخ سازی بانوی البرزی با کسب اولین مدال مسابقات برون مرزی
نخستین مدال نقره تاریخ دوچرخهسواری نیمه استقامت بانوان ایران در رقابتهای برونمرزی به ملیپوش دوچرخهسواری استان البرز رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مائده نظری ملیپوش دوچرخهسواری استان البرز، موفق به کسب ۳ مدال رنکارنگ در رقابتهای گرندپریکس روسیه شد نظری در این مسابقات ۱ مدال نقره و ۲ مدال برنز در رشتههای پیست به دست آورد
مدال نقره نظری، نخستین مدال نقره تاریخ دوچرخهسواری نیمه استقامت بانوان ایران در رقابتهای برونمرزی به شمار میرود.