دومین همایش ملی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی به میزبانی دانشگاه ارومیه آغاز بکار کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دبیر کل اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی معماری مرمت و شهرسازی ایران گفت: هدف از برگزاری این همایش دانش افزایی و هم افزایی و انتقال تجربیات دانشجویان است تا بتوانند با حضور در اقلیمهای مختلف ضمن آشنایی با سبکهای معماری و شهرسازی هر منطقه ایدههای جدیدی را طراحی کنند.
حمید رضا یوسفی ماتک افزود: بر اساس همین اهداف جشنواره اول در اصفهان برگزار شد و بعد از ارومیه جشنواره سوم در سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد .
وی خاطرنشان کرد: در این همایش کارگاه عملی با حضور در بناهای ناریخی ارومیه هم برگزار خواهد شد .
دومین همایش ملی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ۳۱ شهریورماه با جمع بندی ایدههای جدید به کار خود پایان خواهد داد.