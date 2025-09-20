پخش زنده
تیم خراسان رضوی بالای ۱۸ سال در مسابقات شنای مسافت بلند جام آزادی عنوان قهرمانی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس هیئت شنای خراسان رضوی گفت: این رقابتها از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه امسال با حضور ۸۰۰ شناگر در قالب ۸۵ تیم از سراسر کشور و در سه رده سنی ۱۳–۱۴، ۱۵–۱۷ و بالای ۱۸ سال برگزار شد.
حسین گرایلی افزود: خراسان رضوی در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال سوم و در در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال دوم شد.
وی گفت: در رده سنی بالای ۱۸ سال،تیم استخر هاشمینژاد مشهد عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیمهای اریس اصفهان و استخر ۹ دی تهران به مقامهای دوم و سوم رسیدند.