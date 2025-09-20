به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع بیان داشت: در پی وصول پرونده سرقت طلاجات از یک خانم به ارزش یک میلیارد ریال در شهر یزد موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این خانم در اظهاراتش به کارآگاهان پلیس آگاهی گفت که فردی اقدام به سرقت طلا‌های او کرده و از محل متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد افزود: کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی پرونده را جمع بندی و تحقیقات را به صورت میدانی آغاز کردند و با بررسی‌های کارآگاهان مشخص شد ادعا‌های مطرح شده از سوی شاکیه با شواهد موجود در صحنه مطابقت ندارد و تناقض‌های آشکارو مشهودی در خصوص این سرقت وجود دارد.

کارآگاه زارع در پایان افزود: در ادامه تحقیقات تخصصی محرز شد که سرقت ادعایی واقعیت نداشته و خانم شاکی، دستبند طلای خود را بدون هیچ گونه اجباری به دوستش داده و از ترس این که خانواده اش متوجه شوند اعلام سرقت صوری کرده است که پرونده بسته و در اختیار مراجع قانونی قرار گرفت.