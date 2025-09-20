وزارت امور خارجه روسیه با انتقاد از فشار آمریکا و کشور‌های اروپایی بر اعضای غیردائم شورای امنیت در جریان رأی‌گیری پیش‌نویس قطعنامه جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد: نتایج این رأی‌گیری، هیچ تعهدی را برای سایر کشور‌ها در زمینه بازگرداندن تحریم‌های قبلی علیه این کشور ایجاد نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از تارنمای وزارت امور خارجه روسیه، در این بیانیه که ظهر شنبه منتشر شد، آمده است: فرآیند اسنپ‌بک (بازگشت سریع تحریم‌های ایران) را هم اینک نمی‌توان کامل دانست.

وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: کشور‌های غربی به شدت به دنبال مشروعیت بخشیدن به نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ قبلی خود و مطیع کردن بقیه کشور‌ها در برابر سیاست‌های تقابلی و اساساً ناقص خود هستند.

در این بیانیه تأکید شده است: باید قاطعانه با دیکته سیاست‌های غرب و اقدامات پوچ این کشور‌ها در امور بین‌الملل، مقابله و تلاش‌ها برای سوءاستفاده از اقتدار و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل برای تسویه حساب سیاسی با تهران رد شود.

اقدامات اروپا و رئیس دوره‌ای شورای امنیت غیرقانونی است

وزارت امور خارجه روسیه یادآور شد: ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی درخواست تجدیدنظر ۶ مرداد ۱۴۰۴ انگلیس، فرانسه و آلمان در مورد ادعای عدم انجام تعهدات ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به پیش‌نویس قطعنامه‌ای که توسط کره جنوبی به عنوان رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده بود، رأی داد.

در این بیانیه آمده است: طرف روسی بار‌ها به ماهیت تحریک‌آمیز و غیرقانونی اقدامات امضاکنندگان اروپایی برجام و ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد کره جنوبی که تحت نفوذ آنهاست، اشاره کرده است.

تحرکات اروپا هیچ ارتباطی با دیپلماسی ندارد

وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد: این تحرکات اروپا هیچ ارتباطی با دیپلماسی ندارند و صرفاً منجر به شدت گرفتن تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران می‌شوند.

در این بیانیه آمده است: تا آخرین لحظه، ما به تفصیل و با استدلال‌های قانع‌کننده توضیح دادیم که چرا درخواست اروپایی مذکور را نمی‌توان به عنوان یک ابلاغیه در چارچوب بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر گرفت، قطعنامه‌ای که انگلیس و دیگر کشور‌های اروپایی، بی‌شرمانه در تلاش برای دستکاری آن هستند.

وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: بر این اساس، پیش‌نویس ریاست دوره‌ای شورای امنیت که برای رأی‌گیری به این نهاد سازمان ملل ارائه شد، الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ را برآورده نمی‌کند و نمی‌تواند، از قبل، منجر به بازگرداندن تحریم‌های لغو شده قبلی سازمان ملل علیه ایران شود.

فشار بی‌سابقه آمریکا و اروپا بر اعضای غیردائم شورای امنیت

وزارت امور خارجه روسیه در ادامه این بیانیه یادآور شد: در جلسه ۲۸ شهریور شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه به همراه چین، الجزایر و پاکستان قاطعانه از حفظ لغو قطعنامه‌های تحریمی قبلی علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند.

در این بیانیه آمده است: همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این امر با مخالفت تحریک‌کنندگان اروپایی بحران رو به تشدید فعلی بر سر برنامه هسته‌ای ایران و همچنین ایالات متحده مواجه شد که به طور مشترک فشار بی‌سابقه‌ای بر اعضای غیردائم شورای امنیت وارد کردند و آنها را مجبور به رعایت موضع غیرقابل دفاع خود کردند.

مسکو خاطرنشان کرد: در نتیجه، کشور‌هایی که تسلیم باج‌گیری و تهدید شدند، نتوانستند به روشنی ماهیت مخالفت‌های خود با تحریم‌های منسوخ‌شده‌ای که قبل از لغو برجام وجود داشت را توضیح دهند.

پیام رأی ممتنع کره جنوبی

وزارت امور خارجه روسیه در ادامه این بیانیه نوشت: رأی ممتنع کره جنوبی به پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی خود در این زمینه قابل توجه است. ما این را به عنوان یک اقدام خود-مقصرپنداری و نشانه‌ای از این می‌دانیم که سئول به خوبی از بی‌اعتباری قانونی و رویه‌ای ابتکار خود و همچنین بی‌اساس بودن ادعا‌های اروپایی‌ها مبنی بر «بازگشت سریع تحریم‌ها» آگاه است.

در این بیانیه آمده است: کره جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت از پیامد‌های بالقوه فاجعه‌بار کارزار سیاسی آغاز شده علیه ایران آگاه است، کارزاری که همکاری سازنده بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف می‌کند و می‌تواند تهران را به سمت اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه شدید سوق دهد.

لحظه حقیقت فرا رسیده است

وزارت امور خارجه روسیه در بخش دیگری از این بیانیه نوشت: برای ایالات متحده و کشور‌های اروپایی، لحظه حقیقت فرا رسیده است؛ آنها سرانجام باید با وضوح کامل پاسخ دهند: آیا آنها به دنبال یک توافق سیاسی و دیپلماتیک هستند یا بار دیگر خود را برای «کار کثیف» آماده می‌کنند و قصد دارند خاورمیانه را در یک تراژدی جدید مشابه آنچه در ماه ژوئن (خرداد – تیر۱۴۰۴) رخ داد، فرو ببرند، زمانی که تأسیسات هسته‌ای ایران، تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هدف حملات موشکی و بمبی اسرائیل و ایالات متحده قرار گرفت.

پیش‌نویس قطعنامه روسی‌-چینی راهگشا است

در ادامه این بیانیه آمده است: پیش‌نویس قطعنامه روسی-چینی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تعویق فنی اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به مدت ۶ ماه که در حال حاضر روی میز است، فرصتی واقعی برای اصلاح اوضاع است.

وزارت امور خارجه روسیه افزود: این قطعنامه می‌تواند به ایجاد شرایطی برای اجرای مؤثر توافقات حاصل شده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره در ۱۸ شهریور منجر شود.

در این بیانیه همچنین آمده است‌: قطعنامه روسی-چینی همچنین به تضمین فضایی برای جستجوی جدی راه‌حل‌های مذاکره برای از میان بردن هرگونه سوءظن و پیش‌داوری در مورد انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را از بین می‌برد، ضمن اینکه به قوانین بین‌المللی احترام گذاشته و منافع مشروع ایران را در نظر می‌گیرد.