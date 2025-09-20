«خانواده مبارک» با موضوع لبنیات در تغذیه دانش‌آموزان و برنامه «دنگ و فنگ» به دنبال ترغیب مخاطبان به سرمایه‌گذاری و تولید از شبکه رادیویی صبا شنیدنی می شوند.

برنامه های «خانواده مبارک» و «دنگ و فنگ» از رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو صبا در برنامه «خانواده مبارک» روز یکشنبه ۳۰ شهریور با نگاهی آموزنده به اهمیت لبنیات در تغذیه دانش‌آموزان می‌پردازد.

برنامه «خانواده مبارک» این هفته به موضوع حیاتی مصرف لبنیات در رژیم غذایی دانش‌آموزان اختصاص دارد و با رویکردی جذاب و در قالب نمایش رادیویی، نقش لبنیات در سلامت، رشد و افزایش انرژی کودکان را بررسی می‌کند.

این برنامه با فضایی گرم و صمیمی، نکات کلیدی و چالش‌های والدین در تأمین لبنیات سالم و کافی برای فرزندانشان را به شیوه‌ای قابل فهم و جذاب برای شنوندگان بازگو می‌کند.

در این قسمت، راهکار‌هایی برای انتخاب لبنیات مناسب، زمان‌بندی مصرف آن در وعده‌های غذایی و تأثیر مثبت لبنیات بر تمرکز و یادگیری دانش‌آموزان ارائه می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند به بهبود سلامت جسمی و ذهنی کودکان خود کمک کنند.

«خانواده مبارک» با بهره‌گیری از دیالوگ‌های نمایشی و موقعیت‌های ملموس، اهمیت توجه به مصرف لبنیات را به مخاطبان یادآوری می‌کند.

این برنامه که به تهیه‌کنندگی نوید جولایی و نویسندگی معصومه پاکروان تولید می‌شود، هر یکشنبه ساعت ۸:۳۰ به روی آنتن می‌رود و با اجرای طنز ارسلان جولایی، تلاش دارد فرهنگ خانواده‌ای سالم و همراه با درک متقابل را ترویج دهد.

شنوندگان می‌توانند با همراهی «خانواده مبارک» راه‌های مؤثر برای بهبود تغذیه فرزندان خود را بیاموزند و فضایی پر از سلامت و انرژی در مدرسه و خانه‌های خود بسازند.

برنامه «دنگ و فنگ»

برنامه «دنگ و فنگ» از شبکه رادیویی صبا روز یکشنبه ۳۰ شهریور با موضوع «ایجاد انگیزه برای تولید» به بررسی راهکار‌ها و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان می‌پردازد و تلاش می‌کند با نگاهی طنزآمیز، مخاطبان را به سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید ترغیب کند.

برنامه «دنگ و فنگ» که یکی از برنامه‌های اقتصادی شبکه رادیویی صبا است، روز یکشنبه ۳۰ شهریور با موضوع «ایجاد انگیزه برای تولید» به روی آنتن می‌رود.

این برنامه با شعار «الف مثل اقتصاد» و رویکردی طنزآمیز، مسائل و مشکلات تولید در کشور را بررسی می‌کند و در این قسمت به موضوع مهم انگیزه‌بخشی به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌پردازد.

«دنگ و فنگ» در هر قسمت تلاش می‌کند با ارائه راهکار‌های عملی و معرفی فرصت‌های موجود، مخاطبان را با چالش‌ها و موانع پیش روی تولید آشنا کند و در عین حال با فضایی شاد و نمایشی، انگیزه لازم برای ورود به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری را در شنوندگان ایجاد نماید.

شنوندگان می‌توانند با همراهی «دنگ و فنگ» از تجربیات دیگران بهره‌مند شده و با انگیزه‌ای تازه، گامی موثر در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری بردارند.

این برنامه به صورت روزانه از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ پخش می‌شود و با بازیگری مهدی مجنونی و مونا قنادها، تهیه‌کنندگی محمد حسین خسروجردی و نویسندگی کیاوش کمالی‌فر، فضایی جذاب و آموزنده برای مخاطبان فراهم می‌آورد تا علاوه بر سرگرمی، اطلاعات مفیدی درباره اقتصاد و تولید کسب کنند.