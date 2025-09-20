به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نظری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان مردادماه ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور صادر شده که از این تعداد، ۱۲۲ هزار و ۵۹۵ پروانه صادره مربوط به استان تهران است.

وی ادامه داد: تا پایان مردادماه ۱۴۰۴، درگاه ملی مجوز‌های کشور بیش‌ترین تعداد پروانه کسب را به‌ترتیب برای استان‌های تهران با ۱۲۲ هزار و ۵۹۵ پروانه، خراسان رضوی با ۸۴ هزار و ۴۱۳ پروانه و اصفهان با ۷۸ هزار و ۳۳۸ پروانه صادر کرده است.

نظری، از افزایش ۱۰ درصدی شاخص صدور به ثبت درخواست مجوز‌های صنفی در درگاه ملی مجوز‌های کشور خبر داد و افزود: براساس آخرین گزارش درگاه ملی مجوز‌های کشور، شاخص صدور به ثبت درخواست مجوز‌های صنفی در این درگاه، طی یک سال گذشته از ۶۷ درصد به ۷۷ درصد افزایش یافته است. این آمار، نشان‌دهنده تسهیل در فرایند صدور مجوز کسب‌وکار‌های صنفی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور است.

متقاضیان دریافت مجوز می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌های کشور به آدرس mojavez.ir، به‌صورت غیرحضوری و غیرکاغذی درخواست مجوز خود را ثبت کنند و در صورتی که شرایط اعلام‌شده در این درگاه را داشته باشند، در زمان تعیین‌شده مجوز خود را دریافت کنند.