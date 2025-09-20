سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: ایران کشور برادر و همسایه‌ای مهم برای این کشور بوده و روابط با تهران همواره جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی اسلام‌آباد داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، شفقت علی‌خان در نشست مطبوعاتی هفتگی و در پاسخ به پرسشی درباره نقش اسلام‌آباد در کاهش تنش‌های اخیر منطقه افزود: ایران دوست نزدیک، شریک پاکستان، کشور برادر و همسایه‌ای بسیار مهم و نیز کشوری تأثیرگذار در منطقه است.

وی تاکید کرد، روابط میان دو کشور ریشه در قرن‌ها تاریخ مشترک دارد و این روابط بخشی پایدار از سیاست خارجی پاکستان به شمار می‌رود.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با اشاره به موضع اسلام‌آباد در قبال تحولات اخیر منطقه گفت: پاکستان همچنان نقش خود را در حمایت از دیپلماسی و کمک به کاهش تنش‌ها ایفا خواهد کرد و هر اقدامی که بتواند در این مسیر انجام خواهد داد.

شفقت علی‌خان در عین حال در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر پیام رسانی پاکستان برای آمریکا، تأکید کرد: نباید تماس‌های دیپلماتیک با سایر کشور‌ها را از نظر زمان‌بندی به یکدیگر مرتبط دانست و از گمانه‌زنی در این باره پرهیز کرد.