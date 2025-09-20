نگاه ویژه به محتوای ایرانی و مستند در سی و چهارمین برنامه «صمیمانه»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، سی و سومین قسمت از برنامه «صمیمانه» با حضور فرزاد آذری‌پور مدیر سکوی «هاشور»، حسن مقتدری‌اصفهانی مدیر صدور مجوز‌های ساترا، مازیار فکری‌ارشاد مدرس، منتقد و روزنامه‌نگار سینما و با حضور عباس کریمی‌عباسی مجری برنامه برگزار شد.

آذری‌پور در ابتدای برنامه درخصوص سکوی «هاشور» گفت: این سکو در حوزه فیلم‌های گروه هنر و تجربه فعال است و تمرکز خود را روی اکران این آثار قرار داده است.

تمام محتوای ما روی این سکو محتوای ایرانی است؛ در واقع تمرکز اصلی ما روی سه حوزه فیلم‌های هنر و تجربه، مستند و فیلم کوتاه است ، البته در سایر حوزه‌ها مانند آموزش همچنین ارتباط با اکثر سازمان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم فعالیت داریم .

وی ادامه داد: ما اکران آنلاین را قبل از کرونا آغاز کردیم یعنی خردادماه سال ۹۷. در آن زمان به دلیل محدودیت سینمای هنر و تجربه و نیازی که احساس می‌شد اکران آنلاین را شروع و بازخورد‌های بسیار خوبی از این اقدام دریافت کردیم.

مدیر سکوی «هاشور» بیان کرد: مجموعه‌ای از محتوای رایگان از جمله محتوای آموزشی در «هاشور» وجود دارد ، سرویسی دیگر نیز با کمک اپراتور‌ها اضافه کرده‌ایم که کاربران با استفاده از ترافیک همراه اول می‌توانند به کلیه محتوا‌های موجود در این سکو دسترسی پیدا کنند.

آذری‌پور در پاسخ به این پرسش که «هاشور پلاس» چه تفاوت‌هایی با سکوی پایه دارد، توضیح داد: از آنجا که بخش آموزش در «هاشور» بسیار قوی است و با بسیاری از مراکز آموزشی از جمله دانشگاه‌ها در تماس هستیم، درخواست‌های بسیاری مبنی بر پوشش محتوا‌های غیر ایرانی نیز داشته‌ایم؛ بنابراین به‌منظور تفکیک محتوای ایرانی از غیر ایرانی، عرضه بین‌المللی محتوا که در سکوی ما وجود دارد، رفع نیاز دانشگاهی و برنخوردن به موضوع کپی‌رایت بخش دیگری به‌عنوان «هاشور پلاس» به سکو اضافه کرده‌ا‌یم که در آن بیشتر محتوای مستند و غیر تجاری را هم پوشش می‌دهیم.

مقتدری‌اصفهانی نیز راجع به سکوی «هاشور» بیان کرد: این سکو از سال ۹۷ مجوز خود را از ساترا دریافت کرده است و جزو سکو‌های قدیمی مجوزدار محسوب می‌شود.

این سکو به‌لحاظ محتوایی غنی است و از جمله نکات مثبت این سکو قوانین شفاف آن، قابل دسترس بودن در نسخه‌های وب، اندروید و آی. او. اس و... است.

مدیر سکوی «هاشور» درباره انواع محتوا‌های موجود در این سکو اعم از تولیدی و غیر تولیدی گفت: ما از سال گذشته تولید را هم شروع کرده‌ایم و قصد داریم هر ماه یک مستند تولیدی را منتشر کنیم.

فکری‌ارشاد نیز درادامه برنامه راجع به سکوی «هاشور» عنوان کرد: از آنجا که به سینمای مستند علاقه زیادی دارم جزو مشتریان پروپاقرص سکوی «هاشور» هستم؛ به نظر من این سکو در حوزه سینمای مستند بسیار موفق عمل کرده است.

این سکو در بخش آرای مردمی جشنواره سینما حقیقت هم بسیار فعال بود که من از این بابت هم از آنها تشکر می‌کنم.

وی افزود: تصور می‌کنم «هاشور» در سال‌های اخیر به‌خصوص در حوزه سینمای مستند به اصطلاح جا افتاده و دارای مرجعیت و سکو به‌ لحاظ گرافیک و دسترسی هم استاندارد است ؛ فقط به‌عنوان یک پیشنهاد باید بگویم جای یک برنامه اینترنتی مثلا هفتگی یا دو هفته یک‌بار برای معرفی فیلم‌های جدید این سکو که وارد چرخه اکران می‌شوند، خالی است. حتی شاید بتوان بحث نقد را در حد یک برنامه تصویری به آن اضافه کرد.