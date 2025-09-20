همزمان با سراسر کشور و در ارتباطی مجازی ۴۲ فضای ورزشی در مدارس شهرستان ها و مناطق استان کرمان در قالب پویش «میدان همدلی» به بهره برداری رسید

.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان این فضاهای ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی، سالن ورزشی، کلاس درس تربیت بدنی، کف پوش فضای روباز و بهینه سازی فضای ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان با رویکرد کیفیت بخشی و توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسه ای با مشارکت مردم در قالب برنامه "میدان همدلی" به بهره برداری رسید.

همچنین ۶۹ هزار و ۵۶۰ قلم کالای ورزشی با اعتباری بالغ با ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در قالب کاروان "مهر بانشاط" به مدارس سراسر استان کرمان ارسال شد.

در این روز و با هدف توسعه فضاهای ورزشی در مدارس، زمین چمن مصنوعی دبستان پسرانه شاهد آموزش و پرورش ناحیه ۲ به مساحت ۴۵۰ مترمربع با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.